Ni no Kuni slippes på Xbox i dag

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch var en stor hint blant både media og spillere da det ble lansert på PlayStation 3 i 2011 (selv om vi i Europa måtte vente til 2013), og senere fikk vi en oppfølger i form av Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, samt et onlinerollespill og en Netflix-film.

Under dagens Xbox-sending fra Tokyo Game Show ble det avslørt at det endelig kommer til Microsofts konsoller også - og vi trenger ikke vente lenge på det heller. Det viser seg nemlig at det allerede lanseres i dag, og for å gjøre alt bedre er det inkludert med Xbox Game Pass også. Det handler altså om den remastrede versjonen fra 2019, og neste år kommer også Ni no Kuni II: Revenant Kingdom til Xbox.

Siden dette er et av de beste japanske rollespillene gjennom tidene og har animerte sekvenser laget av Studio Ghibli (designet er også inspirert av Ghibli), kan vi virkelig, virkelig anbefale deg å laste ned dette og starte eventyret ditt så fort som mulig.