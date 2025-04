Nice Day For Fishing bekrefter PlayStation 5-utgivelse

Vi blir aldri lei av å beundre dristigheten, humoren og viljen til å bryte med det etablerte som uavhengige videospillutviklere byr på. Det er de som driver denne bransjen fremover og tar den i nye og uventede retninger. Nice Day For Fishing er kanskje ikke banebrytende i sin presentasjon eller grafikk, men det har et konsept som er like originalt som det vi så i for eksempel Dave the Diver.

Nice Day to Fishing er et fiske-RPG-eventyrspill med Baelin i hovedrollen, en figur fra Epic NPC Man-serien fra FusionPlay. Baelin må redde et fantasiland i fare ved å bruke fiske for å gå opp i nivå og lære kraftige trylleformularer for å beseire den endelige sjefen. Det høres rart ut, sikkert, men spillingen har det spesielle noe som gjør det til en hit. Og Nice Day For Fishing har nettopp bekreftet at det legger til PS5 som lanseringsplattform, i tillegg til Nintendo Switch og PC via Steam. Tittelen forventes å komme en gang i år.

Hva synes du om det?