Nicholas Cage er aktuell til å spille Spider-Man Noir i live-action-serien

Det ser ut til at det er Nicholas Cage som er aktuell for å spille detektiven/kriminalitetsbekjemperen i live-action-serien Spider-Man Noir. Foreløpig er det ingen store navn knyttet til serien, men den har angivelig fått fart på seg, noe som betyr at vi sannsynligvis kommer til å høre mer snart.

The Ankler melder at Cage er førsteprioritet til rollen som Peter Benjamin Parker, også kjent som Spider-Man Noir. Cage spilte karakteren i Spider-Man: Into the Spider-Verse, og det ser ut til at han også kommer tilbake i den tredje filmen i den animerte trilogien.

Det har imidlertid ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Sony på dette, så det er best å holde teoriene om rollebesetningen i hodet inntil videre.