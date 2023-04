Nicholas Hoult og Toni Collette skal lede Clint Eastwoods siste film

Clint Eastwood gjør seg klar til å avslutte sin lange og utrolige karriere i Hollywood med en siste regiutflukt. Kjent som Juror #2 vil denne filmen utforske hvordan et jurymedlem i en drapsrettssak oppdager hvordan han var skyld i en hensynsløs bilulykke og deretter ser hvordan han forsøker å redde tiltalte fra å bli urettmessig dømt. Alt uten å inkriminere seg selv.

Mens filmen for tiden er i sluttfasen av å få grønt lys av Warner Bros. har Deadline rapportert at filmen allerede har stilt opp Nicholas Hoult og Toni Collette til å lede rollebesetningen, og at selv om ingen av dem har blitt offisielt knyttet til prosjektet er budsjettet og tidsplanene for filmen visstnok klargjort.

Når det gjelder hvem Hoult og Collette skal spille i filmen sies det at Hoult vil være jurymedlem og Collette blir distriktsadvokat.

Det er ikke sagt noe om når filmen åpner på kino.