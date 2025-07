Nicholas Hoult vil at Lex Luthor skal slå seg sammen med Jokeren i en DCU-film

HQ

Det er bare en uke til Superman slippes på kino. James Gunns DCU startet kanskje med Creature Commandos, men i Superman får vi det tydeligste innblikket i hvordan det nye tegneserieuniverset kommer til å ta form. Ved siden av Superman, Lois Lane og Lex Luthor, får vi se mange andre helter og skurker.

Men da Comicbook spurte stjernene i Superman om hvilke karakterer de kunne tenke seg å spille sammen med i fremtiden, så det ut til at de holdt seg til et klart tema. Rachel Brosnahan avslørte at hun kunne tenke seg å slå seg sammen med Batman, David Corenswet mener at hans Superman ville være en interessant samarbeidspartner for Robin, og Nicholas Hoult vil at Lex Luthor skal inngå en allianse med forbryterens klovneprins.

"En av tegneseriene jeg leste i forkant av dette, var en kobling mellom Lex og Joker", sa Hoult. "Kombinasjonen av de to sammen var veldig morsom å lese, så hvis vi er heldige og får fortsette å lage filmer, er det kanskje noe jeg kunne tenke meg å se kombinert der."

