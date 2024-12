Nicholas Hoults uvanlige suvenir fra Nosferatu: Vampyrens penisprotese

HQ

Skuespillere tar ofte med seg minner fra filmene sine hjem, men Nicholas Hoults suvenir fra innspillingen av Nosferatu er absolutt en av de mer uvanlige. I et intervju med IndieWire fortalte Hoult hvordan han under en scene der Bill Skarsgårds grev Orlok drikker blodet hans, kunne kjenne vampyrens penisprotese mot beinet sitt. Regissør Robert Eggers, som er kjent for sin sans for detaljer, tok dette øyeblikket og gjorde det om til en finurlig gave - han rammet inn protesen og sendte den til Hoult som en gave etter produksjonen.

Det rare stoppet ikke der. Da Hoult gikk for å få den innrammede protesen reparert etter at den var ødelagt, virket ekspeditøren først uberørt, men bemerket senere hvor merkelig det var å ramme inn noe som kunne betraktes som en "vampyrpenis". Hoult sa seg humoristisk enig, og kalte det et "samlerobjekt".

Nå som Nosferatu er på kino, er det tydelig at Eggers' engasjement for detaljer ikke har gått upåaktet hen, og Hoults unike minne fungerer som en påminnelse om de bisarre øyeblikkene bak kulissene.

Ville du ønsket deg en slik suvenir fra et filmsett?