Nick Offerman har ikke spilt The Last of Us

Nick Offerman, stjernen i episode 3 av The Last of Us, har avslørt at han ikke har spilt et videospill på 25 år, og hans siste erfaring med mediet var Banjo-Kazooie.

Da han snakket med Jimmy Kimmel, da han ble spurt om han hadde spilt The Last of Us, sa Offerman: "Jeg er veldig overbærende, og jeg mistet et par uker til et videospill som heter Banjo-Kazooie. To uker gikk, og jeg var som, herregud - det langsomme dopamindryppet er så deilig."

"Da er det over, og du er som" ja, jeg vil ", og umiddelbart er jeg som," hva har jeg gjort med livet mitt? ", " Offerman fortsatte med å si. Og så bestemte jeg meg for at jeg aldri kommer til å gjøre det igjen - og heldigvis, fordi spill har blitt så gode, som The Last of Us, at jeg tror jeg ville være i en kjeller, og jeg ville ikke engang gå på audition for show som dette.

Offermans skildring av Bill i The Last of Us har fått mye kritikk, og det virker derfor ikke så ille at han hoppet over å spille spillet. Både Pedro Pascal og Bella Ramsey spilte ikke The Last of Us for å forberede seg på rollene som Joel og Ellie også.