Nick Offerman langer ut mot homofobiske reaksjoner mot The Last of Us

HQ

Selv om filmatiseringen av The Last of Us kanskje holdt seg ganske tett opp til kildematerialet, var episode 3 den eneste episoden som avvek kraftig. Kjærlighetshistorien om Bill og Frank var et rørende blikk på hvordan livet kan fortsette i apokalypsen, men siden det var en historie om to menn, var det selvsagt de verste menneskene som angrep episoden.

Nick Offerman - som spilte Bill - mottok nylig en Spirit Award for beste birolle i en ny manusbasert serie, der han benyttet anledningen til å slå ned på dem som hadde kalt episode 3 for en "homohistorie".

"Når homofobisk hat kommer min vei og sier: 'Hvorfor måtte du gjøre det til en homohistorie?'" sier Offerman. <em>"Vi sier: 'Fordi du stiller slike spørsmål. Det er ikke en homohistorie, det er en kjærlighetshistorie, din drittsekk."

Det er ganske merkelig at homofobe gamere i det hele tatt gidder å se The Last of Us, ettersom vi helt sikkert får se Ellie utvikle sitt eget forhold i neste sesong, noe som sannsynligvis vil utløse enda mer unødvendig hat.