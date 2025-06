Nick Offerman hater mannen som brukte Ron Swanson til å spre hat i Pride Month

HQ

Hvis du vil spre homofobi, ikke prøv å bruke Nick Offerman til å gjøre det. Ikke bare spilte mannen Bill i The Last of Us - en mann som hadde et forhold til en annen mann - men han spilte også Ron Swanson.

En rollefigur som en bruker av sosiale medier bestemte seg for å redigere inn i et klipp for å spre hat i Pride-måneden. Ved hjelp av et klipp fra serien Parks and Recreation, der Swanson kaster en datamaskin i en søppelbøtte, redigerte brukeren inn et Pride-flagg i stedet for datamaskinen.

Offerman fikk med seg innlegget, og bestemte seg for å komme med sitt syn på saken. "Ron var forlover i et homobryllup, din dumme jævel. #HappyPride," skrev han.

Offerman fikk sin del av motbør for sin portrettering av Bill i The Last of Us, men det virker som han er ganske glad for å slå tilbake når noen prøver å spre homofobi på nettet.