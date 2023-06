Nickmercs-skinnet fjernet fra Call of Duty etter LGBTQ-kommentar

HQ

Nickmercs, streamer og medeier i FaZe Clan, har fått Call of Duty Operator-skinnet sitt fjernet fra spillet etter at han nylig kom med anti-LGBTQ-kommentarer.

Det hele begynte med at Christ Puckett tvitret en video av et angrep fra anti-LGBTQ-demonstranter mot dem som støtter LHBT-samfunnet. Puckett skrev følgende: "Amerikanerne er på et trist sted akkurat nå. La folk elske den de elsker, og lev ditt eget liv."

Som svar skrev Nickmercs:

"De burde la små barn være i fred. Det er selve problemet." Dette førte til et svar fra Puckett som spurte hvem Nickmercs refererte til med "de." Nickmercs forsøkte senere å klargjøre argumentet sitt og sa at han ikke ønsker at det skal undervises i LHBT-emner på skolene.

Call of Dutys Twitter postet følgende:

"På grunn av nylige hendelser har vi fjernet "NICKMERCS Operator"-pakken fra Modern Warfare II- og Warzone-butikken. Vi fokuserer på å feire PRIDE med våre ansatte og samfunnet vårt."

Nickmercs har nektet å be om unnskyldning for sine kommentarer. Hva tenker du om saken?