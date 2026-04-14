Nicola Coughlan og Foo Fighters kolliderer i SNL UKs femte episode

Etter at den fjerde episoden av Saturday Night Live UK ble vist i helgen, blir det faktisk ikke noe show på en kort stund, ettersom det er pause midt i sesongen denne helgen, før SNL UK er tilbake 25. april.

Når det femte showet kommer, viser det seg at det blir en ganske iøynefallende kombinasjon mellom programleder og musikalsk utøver, ettersom Nicola Coughlan vil være headliner (etter å ha dukket opp i en cameo-rolle i den første episoden) og få støtte av Foo Fighters som musikalsk gjest.

Med dette i bakhodet er det bare tre verter og musikalartister igjen å annonsere for SNL UKs første sesong, som vi bør få svar om relativt snart.