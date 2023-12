Nicolas Cage føler seg ferdig med film og vil gjøre TV i stedet

HQ

En av bransjens mest elskede veteraner begynner å føle at han er ferdig med film, og i et intervju med Vanity Fair forteller den Oscar-vinnende stjernen og kult-B-filmskuespilleren Nicolas Cage at han med over 100 roller i bagasjen er klar for å gjøre noe annet.

"Jeg føler at jeg har sagt det jeg hadde å si på film. Jeg tror jeg har tatt filmskuespill så langt jeg kunne."

Cage fortsatte med å forklare hvordan han i en alder av nesten 60 år har begynt å se på tiden han har igjen og hva han vil gjøre med den.

"Jeg gjorde opp status over hvor mye tid jeg hadde igjen. Jeg tenkte: Ok, faren min døde da han var 75, og jeg blir snart 60 år. Hvis jeg er heldig, har jeg kanskje 15 år igjen, og forhåpentligvis mer."

"Hva vil jeg gjøre med de 15 årene, med faren min som modell? Det gikk veldig klart opp for meg at jeg vil tilbringe tid med familien min."

Han nevner også at strømming og TV muligens er noe han kan tenke seg å gjøre i fremtiden, og nevner Bryan Cranston som en inspirasjon, noe vi her i redaksjonen synes høres bra ut.