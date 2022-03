Nicolas Cage forklarer B-filmene sine

HQ

Etter å ha gitt oss gode filmer som The Rock, Con Air og Face/Off på 90-tallet må det være lov å si at Nicolas Cage sin film-karriere ble langt mer rotete og..."mindre god", så han har etter hvert blitt latterliggjort for alle B-filmene sine. Slikt skapte selvsagt en del rykter om hvorfor ting gikk slik og hvor mye han faktisk brydde seg. Nå er det tid for noen oppklaringer.

I et intervju med GQ sier Cage at mange har misforstått eller spredd falske rykter om hva B-filmfokuset skyldtes og hvor mye innsats han la i dem:

"Da jeg gjorde fire filmer i året flere ganger etter hverande måtte jeg fortsatt finne noe i dem som fikk meg til å gi alt. Ikke alle av dem fungerte. Noen av dem var fremragende, som for eksempel Mandy, men enkelte av dem fungerte ikke. Jeg la likevel aldri inn minimalt med innsats (But I never phoned it in), så om det er noe som har blitt misforstått er det at jeg bare gjorde dem uten å bry meg. Jeg brydde meg virkelig."

Filmstjernen bekrefter igjen samtidig at han brukte opp hele formuen sin på 150 millioner dollar og endte opp med å skylde skattemyndighetene over 14 millioner dollar og kreditorer noen millioner i tillegg. Da hjalp det ikke at de mislykkede filmene ødela muligheten for å lage større ting:

"Telefonen stoppet å ringe. Det ble som "Hva mener du at vi ikke lager National Treasure 3? Det har gått 14 år. Hvorfor ikke?" Vel, Sorcerer's Apprentice mislyktes, Ghost Rider solgte i grunn ikke billetter og Drive Angry bare kom og gikk."

Nå er han dog gjeldsfri, og det virker som om The Unbearable Weight of Massive Talent kan få han tilbake på rett sti med både god kvalitet og referanser til hans egen karriere.