Nicolas Cage går til angrep på bruken av kunstig intelligens i filmindustrien: "Denne teknologien ønsker å ta instrumentet ditt"

Bekymringen for kunstig intelligens og dens innvirkning på underholdningsverdenen har blitt stadig tydeligere den siste tiden. I spillbransjen har dette blant annet ført til at stemmeskuespillere har streiket for å beskytte seg mot bruk av kunstig intelligens, og i filmverdenen var innlemmelsen av kunstig intelligens en av hovedårsakene til de langvarige streikene i Hollywood nylig.

Til tross for at avtaler og overenskomster er på plass, er Nicolas Cage fortsatt nølende og bekymret over AI i filmindustrien, noe han nylig ga uttrykk for under en tale på 25th Newport Beach Film Festival.

I følge Deadline uttalte Cage "Det er en ny teknologi i byen. Det er en teknologi som jeg ikke har måttet forholde meg til på 42 år før nylig. Men disse 10 unge skuespillerne, denne generasjonen, vil helt sikkert bli det, og de kaller det EBDR. Denne teknologien vil ta instrumentet ditt. Vi er instrumentene som filmskuespillere. Vi gjemmer oss ikke bak gitarer og trommer."

Han fortsetter: "Studioene vil ha dette slik at de kan endre ansiktet ditt etter at du allerede har filmet det - de kan endre ansiktet ditt, de kan endre stemmen din, de kan endre replikkene dine, de kan endre kroppsspråket ditt, de kan endre opptredenen din."

Før du legger til: "Jeg ber deg, hvis du blir kontaktet av et studio for å signere en kontrakt som tillater dem å bruke EBDR på forestillingen din, vil jeg at du skal tenke på det jeg kaller MVMFMBMI: stemmen min, ansiktet mitt, kroppen min, fantasien min - forestillingen min, som svar på dette. Beskytt instrumentet ditt."

Cage er også en av mange skuespillere som har opplevd at AI har påvirket karrieren hans, ettersom bildet av ham ble brukt i The Flash da han dukket opp en kort stund som Supermann. Er du enig i Cages kommentarer og i at unge stjerner må være mer forsiktige med kontrakter og hvordan AI blir brukt i film?