Nicolas Cage kommer til Dead by Daylight

HQ

Behaviour Interactive har kunngjort at de styrker den allerede enorme karakterlisten til Dead by Daylight med en Hollywood-legende. Hovedstjernen i Con Air, Face/Off, Ghost Rider, National Treasure, Renfield, Pig, The Croods, og mange, mange andre ikoniske filmer, Nicolas Cage, debuterer i det asymmetriske overlevelseshorrorspillet for flere spillere som en spillbar karakter.

For de som lurer, Nic Cage vil ikke spille en karakter i spillet, han vil bare være seg selv, og når det gjelder hvordan dette knytter seg til historien til Dead by Daylight, blir vi fortalt:

"Etter utallige priser og over hundre filmer skutt over hele verden, hadde Nicolas Cage sett alt og gjort alt - eller så trodde han det. Mens han var på settet for å filme sitt livs rolle, tilkalte han The Entity, et ondsinnet vesen med uforståelig makt. Skuespilleren befant seg snart i en overjordisk tåke, tvunget til å overleve en rekke skremmende drapsmenn som var dødeligere enn selv den skarpeste filmkritiker."

Nic Cage kommer i Dead by Daylight 5. juli, og i forkant av det kan du se teasertraileren for den nye karakteren nedenfor.