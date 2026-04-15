Nicolas Cage kommer tilbake som Longlegs i ny film for Paramount

For et par år siden fanget Osgood Perkins og Neon oppmerksomheten til utallige fans under teaseren og markedsføringskampanjen for Longlegs, der vi ble innkapslet og livredde av skrekkfilmen. Så kom filmen ut, og Nicolas Cage leverte en prestasjon som den titulære seriemorderen som føltes veldig annerledes enn det vi ofte ser fra den berømte skuespilleren.

Longlegs var en stor suksess for det mindre produksjonsselskapet Neon, og genererte 128 millioner dollar i billettinntekter på et budsjett på 10 millioner dollar, og suksessen fanget tydeligvis oppmerksomheten til større fisk, for nå har The Hollywood Reporter uttalt at Longlegs vil gjøre comeback for en annen film, som denne gangen vil bli produsert av Paramount i stedet for Neon.

Det er uklart hvordan denne Longlegs oppfølgeren vil se ut med tanke på avslutningen av den opprinnelige filmen og skjebnen til Cages karakter, men vi blir fortalt at Cage vil gjenta sine plikter som den skumle Longlegs, og Perkins kommer til og med tilbake som regissør og manusforfatter av prosjektet.

Det som sies direkte, er at dette ikke er en oppfølger, men ganske enkelt en historie "som utspiller seg i Longlegs -universet", noe som betyr at du bør gjøre deg klar for et nytt kinounivers...