Nicolas Cage sies å være klar til å bli Ghost Rider igjen

Hold på hattene! Ifølge rapporter planlegger Marvel å gjenintrodusere Nicolas Cage som Johnny Blaze, også kjent som Ghost Rider, i et kommende MCU-prosjekt. Tidligere forsøk på å inkludere Cage i Deadpool & Wolverine mislyktes på grunn av planleggingskonflikter. Ryan Reynolds, som medvirket i filmen, bekreftet at de hadde hatt diskusjoner med Cage, men at det ikke var mulig å gjennomføre hans cameo.

En ny rapport fra Hollywood-insider Daniel Richtman sier at Cage har signert for å returnere som Ghost Rider i en fremtidig Marvel-film. Hvilken film er fortsatt uklart, men spekulasjonene peker mot de kommende Avengers-filmene eller muligens Spider-Man 4.

Marvel har ennå ikke offisielt bekreftet disse detaljene, og det gjenstår å se hvordan Ghost Rider vil bli integrert i det ekspanderende Marvel Cinematic Universe. Men én ting er sikkert, og det er at vi ikke kommer til å si nei til mer Nicolas Cage.

Gleder du deg til å se Cage igjen som Johnny Blaze?