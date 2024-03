Nicolas Cage torpederer ethvert håp om National Treasure 3

HQ

Det har versert ulike rykter om en tredje film på National Treasure i årevis, men ingen av dem har ført til noe av betydning. Og til tross for hva man kan komme til å høre i fremtiden, ser det ikke ut til at det finnes noen planer om en tredje film i serien i det hele tatt.

Nicolas Cage har satt seg ned med Screen Rant for et intervju, der han snakket om National Treasure 3 og i bunn og grunn avviste ethvert håp om at det skulle komme en ny film i serien. Nærmere bestemt uttalte han :

"Nei, det blir ingen National Treasure 3. Hvis du vil finne en skatt, ikke se på Disney, ok? Den finnes ikke der."

Det faktum at Disney+ National Treasure -serien ikke så ut til å bli noen stor suksess, spiller utvilsomt også inn på det faktum at Disney ikke ser ut til å ville fortsette eventyrserien som så mange elsket da Cage sto ved roret.

Vil du ha en ny film på National Treasure?