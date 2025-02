Nicole Kidman har hovedrollen i en kommende thrillerfilm på Prime Video

Neste måned utvides Prime Video med en helt ny film med Nicole Kidman i hovedrollen. Filmen er kjent som Holland, og det er en thriller der Kidman spiller rollen som karakteren Nancy Vandergroot, en kvinne som lever et perfekt liv i den sjarmerende byen Holland, Michigan ... eller i det minste ser det ut til å være tilfelle til å begynne med.

Kort tid etter oppdager Kidmans Nancy og en venninne at det perfekte livet hennes kanskje ikke er så perfekt som det først ser ut til, og at det i stedet skjer urovekkende og uvanlige ting under overflaten.

Holland Filmen har premiere på Prime Video den 27. mars, og den er regissert av Mimi Cave fra Fresh, og i hovedrollene ser vi også Gael Garcia Bernal og Matthew Macfayden. Du kan se traileren for filmen nedenfor.