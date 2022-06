HQ

Mange hadde nok gitt opp håpet om å få det som var årets spill for mange i 2017 over på Nintendo Switch siden det har gått fire år siden Xbox-utgaven kom, men man skal aldri gi opp håpet.

For nå avslører Nintendo at Nier: Automata sin The End of YoRHa Edition kommer til Nintendo Switch den 6. oktober. Denne utgaven inneholder alle utvidelsene, samt noen eksklusive skins som visstnok bare skal finnes på hybridkonsollen.