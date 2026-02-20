Nier: Automata vil fortsette, bekrefter jubileet

HQ

Den spesielle jubileumsstrømmen som markerte at det er ni år siden Nier: Automata først ble utgitt, ble annonsert i forrige måned og ble sendt i de tidlige morgentimene. Avslørt som en mer uformell feiring, uten at noen nye spilldetaljer ble avslørt eller bekreftet, overrasket det oss å se på slutten av strømmen at "Nier: Automata vil bli videreført."

Dette ble fulgt av avsløringen om at spillet har solgt mer enn 10 millioner enheter siden lanseringen, et imponerende tall som bare får fansen til å klø seg mer i hodet og lure på hvor en oppfølger er. Det kan i utgangspunktet høres ut som at oppfølgeren ble bekreftet i strømmen, men det er mulig at et annet prosjekt kan være fortsettelsen av Nier: Automatas historie.

En anime, for eksempel, eller en spin-off i et annet medium kan fungere som en måte å holde Nier: Automata i gang på, men mange fans vil selvfølgelig være mest fornøyd med et nytt spill. Det er også et ønske om å se en potensiell remaster eller nyinnspilling av den ni år gamle tittelen, men vi får se hva skaperen Yoko Taro og Square Enix finner på for den populære IP-en. Med tanke på suksessbølgene som Stellar Blade har sett, er det absolutt et rom der ute for actionspill med visse typer kvinnelige hovedpersoner å selge godt.