Nier Replicant passerer en million solgte eksemplarer

Nier-serien består ikke av de mest tilgjengelige rollespillene, men særlig takket være PlatinumGames' Nier: Automata har serien vokst i popularitet. Det kan også ses på salgstallene, hvor den ellers nisjepregede remasteren med det latterlige navnet Nier Replicant ver.1.22474487139 har passert en million solgte eksemplarer siden lanseringen i april.

Den nye lanseringen har dog ikke bremset salget av Nier: Autonata. Det spillet har nå passert seks millioner solgte eksemplarer.

"Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support", skriver teamet bak Nier påTwitter.

Med tanke på de gode salgstallene er det vanskelig å forestille seg at Square Enix ikke vil satse ytterligere på serien fremover.