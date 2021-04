Nier Replicant ver.1.22474487139 er ferdig og klart for lansering

Du ser på Annonser

Med tanke på at Nier Replicant ver.1.22474487139 bare er to uker unna lansering bør ikke kveldens nyhet komme som et sjokk, men i disse pandemitider er den uansett grei å få.

Nå kan Yosuke Saito bekrefte at Nier Replicant ver.1.22474487139 har "gone gold", og dermed har blitt sendt til masseproduksjon. Faktisk sier han at dette skjedde for lenge siden, og at de i hovedsak bare ferdigstiller nedlastbart innhold i disse dager. Dermed er det bare å glede seg til å utforske den fascinerende verdenen og kjempe mot merkelige ting den 23. april.