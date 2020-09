Du ser på Annonser

Square Enix og Toylogic lovet å gi oss mer informasjon om Nier Replicant-remasteren til PC, PS4 og Xbox One under Tokyo Game Show, og de holdt selvsagt ord.

Nå har vi fått en ny trailer som avslører at Nier Replicant ver.1.22474487139 vil lanseres i Japan den 22. april neste år, mens pressemeldingen bekrefter at vi må vente til den 23. april her til lands. Alt dette ble avslørt i en sending som også viste oss glimt av gameplay, og hele denne kan du se her.