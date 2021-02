Nier Replicant ver.1.22474487139-gameplay viser store forbedringer

Du ser på Annonser

Vi er nå bare litt over to måneder unna lanseringen av Nier-remasteren, så det er godt å se at spillet stadig gjør fremgang.

For nå har Square Enix og Toylogic gitt oss over ni minutter med gameplay fra Nier Replicant ver.1.22474487139, og man trenger ikke akkurat en sammenligningsvideo for å forstå at både presentasjonen og gameplayet har bitt skikkelig pusset på. Barren Temple ser flott ut, kampsystemet ligner mer på Nier: Automata enn mange fryktet og musikken til Keiichi Okabe går glimrende sammen med litt gåteløsning.