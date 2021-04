Nier Replicant ver.1.22474487139-trailer viser helt nye ting

Med tanke på at Nier Replicant ver.1.22474487139 bare er to uker unna lansering bør ikke kveldens nyhet komme som et sjokk, men i disse pandemitider er den uansett grei å...

Nå som det bare er to måneder til Nier Replicant ver.1.22474487139 slippes, har Square Enix offentliggjort systemkravene til spillet på PC. Heldigvis, for de som ikke har...

Nier Replicant ver.1.22474487139-gameplay viser store forbedringer

den 12 februar 2021 klokken 15:58 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi er nå bare litt over to måneder unna lanseringen av Nier-remasteren, så det er godt å se at spillet stadig gjør fremgang. For nå har Square Enix og Toylogic gitt oss...