Square Enix har de siste månedene gjort det veldig klart at noe spesielt ville annonseres under dagens Nier-konsert, og hva det var de hintet til kom ikke som et sjokk.

Nå har vi nemlig fått en trailer som bekrefter at Nier Replicant skal komme til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Foreløpig vet vi bare at denne utgaven vil by på fullt stemmeskuespill, nyinnspilte musikk og "nytt innhold", så vi får se hva de mener med sistnevnte i månedene fremover.