Nigeria innfører strengere bøter og fengselsstraffer for smuglere av ville dyr

I et nytt lovforslag som er vedtatt av det nigerianske senatet, er det lagt opp til at smuglere av dyreliv skal få høyere bøter og strengere fengselsstraffer for ulovlig handel med elfenben, pangolinfjel og andre gjenstander. Loven er ment å bidra til å bremse kriminelle nettverk som har gjort landet til et knutepunkt for handel med ville dyr.

Ifølge Reuters innebærer den nye loven at smuglere av ville dyr kan få bøter på opptil 12 millioner naira, som tilsvarer rundt 8200 USD, og fengselsstraffer på opptil 10 år. Under den forrige loven kunne smuglere få så lite som tre måneders fengsel eller betale en bot på bare 100 000 naira (tilsvarende ca. 68 USD).

"Dette er en stor seier for Nigeria og viser uten tvil at vi fortsatt er opptatt av å bekjempe smugling av ville dyr og beskytte den unike faunaen og floraen vår", sier lovgiver Terseer Ugbor, som står bak lovforslaget. Miljøvernorganisasjoner har også ønsket det nye lovforslaget velkommen, i håp om at det vil sette en stopper for ulovlig handel med ville dyr i landet.

Loven forbyr også forurensning av dyrelivets leveområder og å spise truede arter. Den gir også det nigerianske tollvesenet ekstra fullmakter, slik at de kan spore økonomi, ransake og arrestere fly som transporterer ville dyr.