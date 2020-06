Night in the Woods-studioet teaser nytt spill

Du ser på Annonser

Night in the Woods' mer voksne tone endte med å sikre en ganske stor, global fanskare, og det viste seg blant annet i Game of the Year-nominasjonene hos mange medier i 2017 da det ble lansert. Studioet bak, The Glory Society, ser ut til å være klare for å avsløre sitt neste spill.

Via Twitter har de publisert et bilde med tittelen "the moon rises, the wind changes", og i kommentarene under bekrefter de at dette er fra deres neste spill.

"hey there. been awhile. we've been busy working, on a game it turns out. more info soon. new game. cool team. we're excited. stay tuned."

Du kan se bildet nedenfor.