Nightingale forsinker Early Access-lanseringen til 2023 for å oppgradere grafikken

Med tanke på at den tidligere Bioware-lederen Aaryn Flynn tok med seg en god del andre fra Mass Effect-studioet for å lage Nightingale er det ikke rart mange har gledet seg til det multiverse-aktige rollespillet. Dessverre må vi vente litt lenger på å faktisk få spille det.

Dette siden utviklerne forteller at Early Access-lanseringen av Nightingale utsettes til første halvdel av 2023. Det er to hovedgrunner til dette. Den første er at de har bestemt seg for å oppgradere fra Unreal Engine 4 til 5 nå med en gang i stedet for å vente til litt ut i Early Access eller den skikkelige lanseringen. Samtidig ønsker de selvsagt å leve opp til forventningene, så den ekstra tiden vil brukes til å finpusse flere systemer og elementer slik at Early Access-utgaven imponerer med en gang.

Til tross for utsettelsen lover Inflexion at vi skal få se mer av Nightingale de neste ukene og månedene, så det er bare å følge med.