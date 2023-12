Nightingale starter en stresstest tidlig i 2024

HQ

Inflexion Games har kunngjort at de vil forberede seg på Early Access-lanseringen av overlevelsesspillet Nightingale ved å avholde en stresstest tidlig i 2024. Det opplyses at testen er helt separat fra andre spiltester som har blitt avholdt tidligere, og at du ikke trenger å kjøpe et eksemplar av spillet for å delta i denne stresstesten.

Testen vil bli avholdt i januar på et foreløpig ubestemt tidspunkt. Det sies at det "ikke er noen dårlige utfall av denne testen", og at målet er å hjelpe teamet med å forberede seg til den videre lanseringen ved å se om serverne tar fyr når de utsettes for stort press.

"Vi håper at alle deltakerne kan koble seg til Realms og nyte de første timene av spillet uten avbrudd. Det kan imidlertid hende at alle eller noen av deltakerne vil oppleve lengre tilkoblingstid enn vanlig, eller at de ikke kan koble seg til i det hele tatt."

Nightingale lanseres i Early Access 22. februar 2024, så du kan forvente mer informasjon om stresstesten i løpet av de kommende ukene.