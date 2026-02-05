Nihon Falcom kunngjør Kyoto Xanadu

Under den nylig avsluttede Nintendo Direct: Partner Showcase bød Nihon Falcom (mest kjent for Ys- og Trails-seriene) på en overraskelse i form av Kyoto Xanadu, et nytt spill i den langvarige Xanadu-serien, som faktisk begynte i 1985, med Tokyo Xanadu fra 2015 som det siste spillet. En første trailer ble vist uten noen nærmere presentasjon, og det vil bli utgitt for PC, PlayStation 5, Switch og Switch 2 i løpet av sommeren.

Sjekk ut videoen og noen skjermbilder nedenfor. Forhåpentligvis kommer det en pressemelding med mer konkret informasjon i nær fremtid.