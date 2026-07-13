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Nikki fra «Obsession» har nå fått sin helt egen Funko POP!-figur
Hvis du trodde du hadde blitt kvitt henne da du forlot kinoen, tok du skikkelig feil.
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Hvis noe er populært innen film, musikk, TV eller videospill (eller egentlig nesten alle områder av kulturen), kan du være sikker på at Funko allerede jobber med å gjøre det om til en POP!-figur. Det siste eksemplet er Nikki, hovedpersonen fra den populære skrekkfilmen Obsession, som nå lanseres som samleobjekt i den berømte figurserien.
Den spesielle «blodige» versjonen av Nikki fra Obsession i Funko POP! kan nå forhåndsbestilles og kjøpes eksklusivt på Funkos offisielle nettside, og vil koste 13 pund/16 euro. Du må imidlertid vente litt før du får den hjem, siden leveringene ikke starter før i februar neste år.
Skal du skaffe deg en? Ta en titt på designet nedenfor.