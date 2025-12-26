Nikola Jokić leverer en ny NBA-rekord med en gigantisk 56-poengs prestasjon for Denver Nuggets

HQ

NBA-julekampene leverte en ny rekord, takket være Nikola Jokić, som ledet Denver Nuggets til seier mot Minnesota Timberwolves etter overtid (142-138), der Jokić leverte en historisk trippeldobbel med 56 poeng, 16 returer og 15 assists, første gang en NBA-spiller scoret +55 poeng, +15 returer og +15 assists i en kamp.

Jokićs poengsum er også den tredje høyeste poengsummen som noen gang er registrert på kamper 1. juledag, og hans 15. trippeldobbel for sesongen. Nuggets lå under med ni poeng på et tidspunkt i overtiden, etter at Anthony Edwards fra Minnesota satte en trepoenger med ett sekund igjen til ekstraomganger i julaftens siste kamp.

Houston Rockets slo Los Angeles Lakers 119-96, New York Knicks overvant et 17-poengs underskudd i fjerde quarter og slo Cleveland Cavaliers 126-124, og San Antonio Spurs slo Oklahoma City Thunder 117-102. Det var første gang de regjerende mesterne gikk på to nederlag på rad denne sesongen.



