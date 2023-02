Nina bekreftet for Tekken 8 i gameplaytrailer

HQ

Bandai Namco elsker å avsløre nye ting om kommende spill på turneringer, så Katsuhiro Haradas erting dagene før helgens Tekken World Tour 2022-finaler bekreftet så godt som at vi ville se mer av Tekken 8 på showet. Det eneste spørsmålet var: hva skulle vi få? Vel, overskriften røpet det for deg, men svaret er: et gjensyn med en elsket karakter som har fått en ny stil.

Ja, Nina Williams vil åpenbart være med i Tekken 8, og gameplaytraileren nedenfor avslører at hun har lagt igjen brudekjolen for i stedet å få et nytt antrekk som er mer egnet til slåssing... og å feste to pistoler til. Vi får også vist hvordan det nye Heat-systemet kan brukes til å få ulike fordeler, noe som gir oss en fin blanding av gammelt og nytt.