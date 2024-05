Ninja: "Denne Fortnite sesongen er absolutt hund-fucking-vann"

HQ

Det var gjennom Fortnite at Tyler "Ninja" Blevins ble en internettkjendis og en av spillverdenens mest fremtredende streamere, og helt siden lanseringen i 2017 har han vært en integrert del av samfunnet. Men nå har han tydeligvis fått nok.

Årsaken er den siste sesongen, der Ninja virkelig hater tilsetningen av kjøretøy til spillet og spesielt hvordan de nå kan brukes og modifiseres. Under en strøm sa han :

"Vi kommer til å lande midt i ingensteds, vi skal plyndre opp, vi skal finne et kjøretøy, vi skal faen ikke angripe noen.

Og så skal vi spille som de største jævla taperne i verden, for denne sesongen er helt jævlig."

Etter å ha fortsatt å spy ut sin avsky for sesongen, blir Ninja meid ned av en bil under en duell, hvorpå han sint uttaler "Yeah, I will not be playing this season", og sier at han i stedet vil fokusere på League of Legends. Han avslutter med "Det føles som om du spiller et annet spill akkurat nå".

Takk, Metro.