Ninja Gaiden 4 får en heftig utvidelse neste uke

Hvis du har fullført Shinobi: Art of Vengeance, Ninja Gaiden: Ragebound og Ninja Gaiden 4, men fortsatt føler at du trenger litt mer ninja-action i livet ditt, har Team Ninja noe i vente for deg. De har kunngjort at Ninja Gaiden 4 -utvidelsen The Two Masters har premiere 4. mars.

Her fortsetter historien etter hovedkampanjen med tre nye historiekapitler, to nye våpen (Ryu får Jakotsumon-hansker mens Yakumo får Solitaire ljå), og en haug med nye fiender og sjefer. I tillegg kommer en ny "utholdenhetsmodus" kalt Abyssal Road, der du må overleve bølger av stadig vanskeligere kamper. Som et slags kirsebær på toppen er det også spilltillegg i form av "den nye spesielle blodessensen og Frenzied fiendemekanikken som dynamisk endrer kampforholdene."

Vi er også lovet "et bredt spekter av livskvalitetsforbedringer, balansejusteringer og feilrettinger, inkludert forbedringer av kampresponsen, nye alternativer for tilpasning av våpensett og rettelser på tvers av flere kapitler for å sikre en jevnere opplevelse gjennom hele kampanjen."

Hvis du har kjøpt en av Deluxe-utgavene, er The Two Masters inkludert, men du kan selvfølgelig også kjøpe det separat. Nedenfor kan du se en trailer som presenterer det.