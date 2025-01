Ninja Gaiden 4 lover å bli like utfordrende som sine forgjengere

HQ

Alle som har spilt Ninja Gaiden-spillene vet hvor brutalt utfordrende de kan være. Utover den nesten beryktede første delen til Nintendos klassiske grå boks, husker nok mange av oss hvordan Xbox-versjonen fikk oss til å svette. Den litt kontroversielle og legendariske Itagaki, som tidligere har regissert serien, er imidlertid ikke involvert når Team Ninja nå forsøker å lage et nytt kapittel. Naturligvis lurer fansen på om Ninja Gaiden 4 vil leve opp til forgjengerne når det gjelder vanskelighetsgrad.

Ifølge spillets produsent og regissør, Yuji Nakao, er svaret ja. Han forsikrer at Ninja Gaiden 4 vil være like utfordrende som de tidligere utgavene, og påpeker at teamet har latt seg sterkt påvirke av spesielt Ninja Gaiden 2. Nakao understreker at spillet ikke vil by på noen form for "hand-holding", og at det til tider vil være brutalt nådeløst, med fiender som yter sylskarp motstand.

I en tale til Xbox Wire sa Nakao :

"Jeg tror [vanskelighetsgraden i] NINJA GAIDEN 2 hadde mange enestående kvaliteter, og jeg tror fansen vil føle dens innflytelse sterkt gjennom Ninja Gaiden 4."

Gleder du deg til et virkelig utfordrende eventyr med Ryu Hayabusa og nykommeren Yakumo?