Ninja Gaiden 4 vil kunne kjøre med 120 bilder per sekund på Xbox Series X og PS5

Nylig har vi kunnet fortelle deg alt om vår erfaring med Ninja Gaiden 4 i form av en dedikert og lang forhåndsvisning. Nå, for å legge til dette, har det kommet ut litt informasjon om hvordan spillet skal kjøre og fungere på konsoller.

I henhold til Windows Central er det nevnt at de som har tenkt å spille Ninja Gaiden 4 på PS5 og Xbox Series X vil kunne gjøre det med en maksimal bildefrekvens på 120 bilder per sekund. Dette vil bli tilbudt gjennom en høy framerate-modus, som ikke er til stede (som forventet) for de som ønsker å spille på Xbox Series S, som må være komfortable med 60 fps.

Når det gjelder grafisk ytelse, er dette ikke nevnt, men eksistensen av en høy framerate-modus innebærer at det også vil være en oppløsningsfokusert modus også. Det er heller ingen referanse ennå om PS5 Pro vil få en enda mer ekstrem ytelsesmodus, kanskje en som kombinerer 120 fps med grafikk av enda høyere kvalitet.

Ninja Gaiden 4 vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 21. oktober, og det vil også være en Game Pass dag én-lansering.