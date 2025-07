Ninja Gaiden: Ragebound utviklere gir oss en oversikt over eventyret

Dette virker som et retroeventyr som vil gjøre fans av klassiske ninja-titler veldig glade.

Ninja Gaiden: Ragebound - Raskt, presist og dødelig

den 9 juni 2025 klokken 19 FORSPILL. Skrevet av Alberto Garrido

Vi spilte Steam Next Fest-demoen tidlig og aksepterte The Game Kitchens utfordring som et verdig medlem av Hayabusa-klanen.