Ninja lanserer sko i samarbeid med Adidas

Nylig avslørte den store Sneaker-produsenten Puma deres Active Gaming Footwear, som er skreddersydd til at man liksom skal prestere bedre i spill. Nå har den meget populære livestreameren Tyler 'Ninja' Blevins løftet sløret for et sneaker-samarbeid også.

Over på Twitter har det blitt avslørt at han har igangsatt et samarbeid med Adidas, som har resultert i at han har fått sin helt egen skomodell, som du snart kan kjøpe.

De ankommer den 31. desember, og du kan se dem på bildet nedenfor.