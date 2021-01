Ninja Theory forlater Bleeding Edge etter bare ti måneder

Du ser på Annonser

Jeg var ikke den eneste som fra første stund ante at Ninja Theory, skaperne av blant annet Heavenly Sword, DMC Devil May Cry og Hellblade: Senua's Sacrifice, sitt Bleeding Edge ville gå i glemmeboken ekstremt raskt, og nå er det nærmest offisielt.

Studio bekrefter nemlig at det ikke vil komme mer nytt innhold til Bleeding Edge fremover siden det heller vil fokusere på utviklingen av Senua's Saga: Hellblade II, Project: Mara og The Insight Project. Du vil fortsatt kunne spille det, men nå er det altså slutt på nye figurer, kart og lignende bare ti måneder etter at spillet ble lansert.