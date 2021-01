Ninja Theory viser mer av ultra-realistiske Project: Mara i video

Du ser på Annonser

Skaperne av blant annet Heavenly Sword og DMC Devil May Cry gjorde utviklingen av Hellblade: Senua's Sacrifice ekstra interessant ved å relativt jevnlig gi oss videodagbøker hvor de forklarte mer om prosessen og selve spillet, så det var godt å høre da utviklerne annonserte at Senua's Saga: Hellblade II og Project: Mara ville få samme behandling. Det viser seg at sistnevnte får starte 2021.

I den nyeste episoden av Dreadnought Diaries forklarer Ninja Theory litt mer om hva Project: Mara går ut på, samtidig som vi får vite akkurat hvordan de får spillet til å se såpass realistisk ut. At spillet ser ekstremt pent ut kan vel ingen motsi, så nå får vi bare se hvordan det blir gameplaymessig.