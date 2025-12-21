Ninja Turtles besøker Ninja Gaiden II Black, og resultatet er fantastisk

HQ

Vi elsker ninjaer like mye som alle andre, om ikke mer, og selvfølgelig banker hjertene våre litt raskere for Teenage Mutant Ninja Turtles, spesielt de mindre overdesignede og kulere originalfigurene fra den første filmen.

Og det er sikkert andre som føler det på samme måte. Via Resetera blir oppmerksomheten nå rettet mot en Ninja Gaiden II Black -mod, utviklet av FiendMods (via Nexus Mods), som erstatter Ryu Hayabusa med ninja-skilpadder - avhengig av hvilken av kostymene du velger - og ... resultatet er helt enestående.

Sjekk det ut nedenfor. Det får deg absolutt til å sikle, og vi vil veldig gjerne ha et spill med dette utseendet. Det er noe spesielt med det originale designet, synes du ikke?