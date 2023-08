Ninjas in Pyjamas trekker tilbake Ukraina-støtten etter kinesiske krav

HQ

Det svenske esportlaget Ninjas In Pyjamas var et av mange som i løpet av det siste året har vist sin støtte til Ukraina via Twitter, Facebook og Instagram, men nå viser det seg etter en rapport fra esportjournalisten at NiP har tatt avstand fra disse synspunktene. Samtlige av innleggene der de annonserte sin støtte til Ukraina er nå fjernet, og ifølge rapporten har det også blitt stilt krav til lagmedlemmene om å fjerne all støtte til Ukraina fra sine private kanaler, etter kinesiske krav til organisasjonen. Ninjas in Pyjamas CEO skal ha skrevet følgende forklaring til sine ansatte: "Det er nye tider når man vil inn i Kina."

Richard Lewis:

"NiP-sjef Hicham Chahine ber spesifikt om at innlegget deres slettes og at alle Ukraina-relaterte innlegg fjernes, ettersom Riot China er forbannet."

