Nintendo 64-spill blir stadig bedre på Nintendo Switch

Nærmest som forventet levde ikke Nintendo helt opp til mange sine drømmer da de ga oss Nintendo 64-spill på hybridkonsollen via Nintendo Switch Online + Expansion Pack, men det japanske selskapet skal i alle fall ha skryt for å gjøre opplevelsen stadig bedre.

For veldig mange har inntatt sosiale medier og forum verden over for å fortelle at blant annet en rekke Nintendo 64-spill har fått seg en grafisk oppgradering på Nintendo Switch etter den nye Online-oppdateringen. Twitterbrukeren Ferchou_27 har lagt ut noen eksempler som for eksempel får det til å se ut som tåken endelig er tilbake i spill som The Legend of Zelda: Ocarina of Time og Mario Kart 64 etter å ha vært kraftig redusert før.

Dette skjer bare en måned etter at forrige oppdatering gjorde slik at spill reagerte raskere på kommandoene fra kontrolleren (redusering av såkalt input lag), fikk refleksjoner i vann til å se bedre ut og mer, så forhåpentligvis fortsetter Nintendo å fikse emulatoren slik at alle spillene til slutt ser og føles like gode ut som originalene.