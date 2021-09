Nintendo 64-spill klare for Nintendo Switch Online

HQ

Allerede da vi begynte å høre rykter om Nintendo Switch hadde mange av oss håp om en slags virtual console med Nintendo 64-spill og andre klassikere på hybridkonsollen, så de siste ukenes rykter om at Nintendo Switch Online snart vil leve opp til drømmene har fått mange hjerter til å slå. Det viser seg at de vil slå enda hardere når det faktisk skjer.

For i natt har Nintendo bekreftet at Nintendo Switch Online får Nintendo 64- og Sega Mega Drive-spill når en mer kostbar utgave av tjenesten slippes i slutten av oktober, og utvalget fra førstnevnte konsoll er glimrende fra første stund. Se bare på dette.

Når det gjelder Mega Drive-utvalget vil de se slik ut i starten.

Derfor bør det ikke komme som et sjokk at de to kontrollerene vi har hørt om i det siste er nye utgaver av N64 og Mega Drive sine som kommer rundt samme tid.

Hvor mye mer vil du være villig til å betale for tilgang til disse spillene?