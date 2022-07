Nintendo advarer mot å bruke Nintendo Switch under hetebølger

HQ

Store deler av verden opplever for øyeblikket hetebølger, og det gjelder også i Japan hvor dagtemperaturen de siste par ukene mange steder har vært høyere enn 30 grader celsius.

Det har nå fått Nintendo Japan til å minne sinne Twitter-følgere om at Nintendo Switch-konsollene ikke har godt av å bli spilt på i de høye temperaturene. Det skriver Nintendo Life.

"Playing a Nintendo Switch in a high temperature area can cause the temperature of the console to rise. Please use the console in areas between 5 ~ 35°C (41 ~ 95°F). Additionally, blocking the air intake and exhaust vents can cause the console to heat up. Please allow for good ventilation around these vents," skriver de.

Temperaturen her til lands når heldigvis sjeldent såpass høye grader, men det skjer en gang i blant. Uansett er det nok fortsatt en god idé å sørge for rikelig med skytte hvis du skal ha med deg konsollen på båttur, bilferie eller camping i sommer.