Nintendo advarer mot falske nettsider som selger deres varer

Det er ikke akkurat noe nytt at svindlere utgir seg for å være en spesifikk spillrelatert butikkplattform for å lure forbrukere, men Nintendo føler tydeligvis at det er så autentiske kopier der ute for tiden, at de må aktivt advare.

På Nintendos japanske nettside forteller de nemlig at det nå er lett å bli svindlet av kloner av deres offisiellenettside, som selger spill og konsoller - som altså aldri kommer til å sendes, i tillegg til at kunden ufrivillig deler personlig informasjon til svindlerne.

"We have recently confirmed the existence of a fake website that spoofs the Nintendo website. The fake sites illegally use our company's logo, make it look as if they are operated by our company, and display our products, including Nintendo Switch, as if they can be purchased at a greatly discounted price. If you purchase products from the fake websites, you may be a victim of fraud, such as unauthorised acquisition of your personal information. We would like to ask our customers to be careful not to mistake this website for our website, and to avoid purchasing products from fake websites."

Det later til at disse er på mange forskjellige språk også, så det gjelder ikke bare Japan.