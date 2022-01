Nintendo advarer om mangel på Switch-konsoller i butikkene de kommende månedene

HQ

Det både har vært og er, og er fortsatt, meget vanskelig å få tak i en Xbox Series X- eller en PS5-konsoll på markedet, særlig hvis man kun ønsker å betale den etablerte markedsprisen. Det har dog vært en del lettere å få fingrene i en Nintendo Switch, men det kan endre seg nå.

For mangelen på komponenter later nå også til å ha rammet Nintendo. I en pressemelding forteller president Shuntaro Furukawa at vi må forvente å se en del færre Switch-konsoller på hyllene de neste par månedene.

"Nintendo President Shuntaro Furukawa announced on the 27th that the supply of the main game machine "Nintendo Switch" may be stagnant after the beginning of 2022. It is said that the global shortage of semiconductors and the turmoil in logistics will have an impact."

Det sies ikke spesifikt om det gjelder for Lite og OLED også, og det nevnes kun "Main game machine", men én ting er sikkert - det blir vanskeligere å få tak i en Switch fremover.